Estado erguerá viaduto na Avenida Santo Amaro O governo do Estado de São Paulo pretende construir um viaduto no cruzamento entre as Avenidas Santo Amaro e Água Espraiada, na zona sul de São Paulo. A construção está incluída nas obras de prolongamento da Linha 5-Lilás do Metrô ( que vai do Largo 13 à Chácara Klabin), que foram retomadas ontem, após dez meses de espera.