Estado de SP divulga calendário de pagamento do IPVA

SÃO PAULO - A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo anunciou o calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018. Para automóveis, motocicletas, caminhonetes e ônibus, os valores poderão ser pagos em cota única até fevereiro ou em três parcelas, divididas entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Aos contribuintes que quitarem o pagamento integralmente em janeiro, o Governo do Estado oferece um desconto de 3%.

O pagamento pode ser feito por meio de débito agendado, pela internet ou diretamente em agências bancárias credenciadas com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). A data final para efetuar o pagamento é definida de acordo com a numeração da placa do carro. Confira as tabelas com as datas abaixo (divulgadas pela Secretaria):