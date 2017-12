Estado de SP registra queda de 6% nas fatalidades de trânsito

O Estado de São Paulo registrou queda no número de fatalidades causadas por acidentes de trânsito, no mês de novembro.

Segundo levantamento feito pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (Infosiga SP), foram registrados 402 óbitos neste mês, índice 6% menor na comparação com o mesmo período do ano passado (428). Apesar da redução no número de atropelamentos e acidentes com automóveis, o número de vítimas motociclistas permanece estável.

"Seguimos no trabalho de mobilizar as prefeituras e a sociedade para promover ações efetivas e reduzir as mortes no trânsito", afirma a coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Silvia Lisboa.

Segundo o Infosiga SP, todos os grupos apresentaram redução nos índices em novembro; a única exceção foram os usuários de motos. Fatalidades com pedestres foram 6,5% menor, com oito óbitos a menos (116 neste mês contra 124 em 2016).

Já entre usuários de automóvel, a redução foi de apenas uma fatalidade no mês (91 casos contra 92), mas no ano há uma importante redução de 103 vítimas (-7,9%). Houve também queda de 6,5% entre ciclistas (29 contra 31 no ano passado), no entanto aumento de oito casos no ano (passou de 322 para 330).

Entre os motociclistas, foi registrado um caso a mais em novembro, com 136 vítimas no Estado. No acumulado do ano, o aumento é de 9,3% e 145 casos a mais. Entre janeiro e novembro, 1.702 motociclistas perderam suas vidas em acidentes, contra 1.557 no mesmo período do ano passado