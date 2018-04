Estado construirá creches e casas com a Prefeitura

O governo do Estado vai investir pela primeira vez na construção de creches e na transformação de edifícios degradados do centro em moradias de baixa renda em São Paulo. As intervenções, em áreas de responsabilidade da Prefeitura, foram anunciadas ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Elas fazem parte de um pacote de R$ 683 milhões nas áreas social, de infraestrutura e de segurança.

O governo estadual vai investir R$ 450 milhões. O restante, R$ 233 milhões, será bancado com verbas da Prefeitura e do Banco Mundial.

A maior novidade foi o aporte financeiro do Estado para o ensino infantil, cujo déficit na capital é estimado em 125 mil vagas. Serão construídas 29 creches nos próximos 12 meses, com a criação de 4 mil vagas, o que significa 3,2% do déficit. "Em São Paulo, conseguimos universalizar o ensino fundamental, mas existe uma lacuna no ensino para as crianças até 4 anos, que é de responsabilidade das prefeituras. Essa parceria será estendida para outros municípios do Estado que têm esse déficit de vagas nas creches", disse Alckmin.

O governador também anunciou ajuda na recuperação de edifícios degradados do centro. "Vamos recuperar prédios antigos que já estamos mapeando para construir mil unidades habitacionais", declarou. As moradias serão destinadas a famílias de áreas de risco atingidas nos últimos dois anos por alagamentos.

O pacote para a área de habitação contempla ao todo a construção de 3.810 apartamentos populares na cidade. Serão 1.050 unidades em Heliópolis, na zona sul, onde a Prefeitura desenvolve um projeto de urbanização desde 2007. Outros 235 apartamentos vão ser financiados a baixo custo para moradores de favelas que ficam ao lado das alças de acesso da Marginal do Tietê. No Jardim Pabreu, às margens da Represa Billings, o plano é construir 1.050 moradias. O restante será erguido em áreas cujas famílias já foram cadastradas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Copa. No encontro, prefeito e governador também anunciaram a criação de uma agência ambiental para padronizar os licenciamentos de obras para a Copa do Mundo de 2014.

Sobre a construção do estádio para a abertura da Copa em Itaquera, na zona leste, Alckmin e Kassab se limitaram a dizer que a futura arena do Corinthians segue como única opção para a cidade receber o evento.

Mas nada de concreto ou com prazo foi anunciado para a região. "O Corinthians achava que os recursos que a região dispõe não seriam suficientes, mas felizmente o tempo está mostrando que os incentivos serão suficientes. Portanto, esse seria o grande problema, que não existe mais, salvo mudanças de última hora nas análises que o Corinthians está fazendo", discursou Kassab. "Todo começo de grande obra é sempre complicado", afirmou o prefeito.

Ambiente. A Prefeitura vai aumentar, ainda, o chamado "bico oficial" - uso de policiais militares de folga em ações que eram feitas pela Guarda Civil Municipal. Os PMs devem, agora, ajudar na proteção das áreas de preservação ambiental, como represas e nascentes. / COLABOROU BRUNO RIBEIRO

LISTA DE PROJETOS

Creches

O governo do Estado vai investir pela primeira vez R$ 40 milhões na construção de 29 creches. Serão abertas com a parceria 4 mil novas vagas na capital.

Operação Delegada

A Polícia Ambiental será autorizada a trabalhar nas horas de folga para a Prefeitura, como já ocorre com a PM. O efetivo de 2 mil homens da corporação será usado no combate à ocupação de áreas de proteção.

Habitação

Serão construídas 3.807 moradias em parceria com a Prefeitura. Mil apartamentos vão para famílias de áreas de risco.

Córregos

O Estado vai ajudar na limpeza de 48 córregos que fazem parte da várzea do Rio Tietê.

Agência ambiental

Cetesb e Secretaria Municipal do Verde vão padronizar os procedimentos de licenciamento para as obras da Copa de 2014.

Heliópolis

1.050 habitações serão construídas pelo Estado no projeto da Prefeitura.