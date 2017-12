Estado: Apeoesp faz ato no Masp Em greve oficial desde o dia 22 de abril, os professores da rede estadual de São Paulo ligados à Apeoesp, o principal sindicato da categoria, realizam amanhã nova assembleia no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, às 14 horas. Nas últimas duas sextas, manifestantes fecharam a avenida e seguiram em passeata. Segundo o sindicato, a adesão é de 33%. Para o governo, não passa de 1%.