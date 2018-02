Estado alega que só 1% dos crimes tem a ver com detentos A diretoria do Deinter-8, responsável pela Polícia Civil na região de Presidente Prudente, diz que o comparativo da reportagem foi realizado em um universo desfavorável aos dez municípios com penitenciárias, pois contam com maior número de habitantes. O órgão não explicou por que na comparação com o Estado, que tem 40 milhões de habitantes, o crescimento no número de furtos e roubos nos municípios abordados também foi maior.