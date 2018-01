Estado ainda lidera em autos de resistência e letalidade policial

RIO

Medida administrativa criada durante o regime militar, o auto de resistência é usado para evitar a prisão em flagrante do agente envolvido em homicídio durante a ação policial. Foi a figura utilizada pelos policiais acusados de executar a juíza Patrícia Acioli quando participaram de operação que resultou na morte de Diego de Souza Beliene. Os três PMs estão presos, acusados desse crime.

Para família, há mais militares envolvidos

No Rio, os autos de resistência e a chamada letalidade policial são os mais altos do País. Segundo pesquisadores, os números de mortes em ações da polícia fluminense não encontram paralelo em nenhum lugar do mundo. A criação da chamada "gratificação faroeste", em 1995, no início do governo Marcello Alencar (PSDB), é apontada como uma das causas para os números. A medida, que foi posteriormente suspensa, estabelecia premiação em dinheiro para policiais por atos "de bravura".

Dados oficiais do governo do Rio, divulgados no início do ano, mostravam que o número de mortes em ações policiais continuava elevado. Entre 2007 e 2010, 4.370 pessoas morreram em confronto com agentes da lei. A média no período foi de três autos de resistência registrados por dia. Em 2007, primeiro ano de administração do governador Sérgio Cabral (PMDB), foi anotado o maior número de mortes em confrontos com a polícia desde o início da série história registrada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio: 1.330.

Depois disso, esse número vem sofrendo queda contínua. Ano passado, foram 855 autos de resistência. Entre janeiro e junho deste ano, foram 374 mortes em supostos confrontos com a polícia.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência da Uerj

1. Quando e por que foi criado o auto de resistência?

Foi na ditadura, para justificar a não prisão em flagrante do policial autor de homicídio. Ele não existe na lei. Não tem auto de resistência no Código Penal.

2. O que ocorre quando um caso é tipificado como auto de resistência?

Não é registrado o homicídio. O grau de fiscalização é muito baixo. A versão oficial dos policiais acaba sendo privilegiada e a investigação - quando existe - é muito baixa. É uma omissão completa.

3. O que é preciso fazer para reduzir esses danos?

Acabar com o auto de resistência, criar metas de redução da letalidade policial e investigar todos os casos de mortes em ações policiais.