Estado abre consulta pública sobre Linha 18 O governo do Estado abre hoje para consulta pública a Parceria Público-Privada (PPP) para a construção da Linha 18-Bronze - o monotrilho que ligará a capital ao ABC. A consulta ficará aberta a sugestões por 30 dias. Os contratos da obra devem ser assinados até dezembro e a construção da linha será no ano que vem. O ramal deve ter 15 quilômetros e 13 estações e será usado por 314 mil pessoas por dia. O custo do projeto é de R$ 3,5 bilhões.