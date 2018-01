Estadão.edu lança curso preparatório para o Enem

O Estadão.edu lança nesta quarta-feira, 11, em parceria com o site Eschola.com, um curso grátis de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com mais de 1,2 mil horas/aula de todas as disciplinas do Ensino Médio, além de técnicas de estudo, exercícios e simulados. Se impresso, o material teria mais de 5 mil páginas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro, na internet (http://estadao.eschola.com). Não haverá seleção e as vagas serão distribuídas por ordem de inscrição. O login e a senha serão liberados 24 horas após a inscrição.

Segundo o diretor do Eschola.com, Paulo Milet, o curso seguirá o padrão dos Moocs: cursos livres, gratuitos e oferecidos para milhares de pessoas. Esse modelo de aulas já conquistou instituições renomadas, como as americanas Harvard, Stanford e Yale, além das brasileiras Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UnB).

No ano passado, a Universidade de Miami, nos EUA, lançou o primeiro Mooc voltado para o ensino médio: um curso de Biologia para o SAT (o exame de seleção americano que funciona de modo similar ao Enem).

O curso preparatório para o Enem no Estadão.edu é o primeiro Mooc voltado para o ensino médio do Brasil. "Nesse curso, o aluno poderá reforçar os estudos na fase final de preparação para o Enem. Ele pode acessar as aulas online, na hora em que quiser", afirmou Milet. Junto com ele, administra o Eschola.com o empresário e ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet.

O treinamento seguirá o modelo de avaliação do Enem, com textos, quadrinhos e imagens, com foco na leitura e interpretação das questões. Serão oferecidas aulas de Técnicas de Estudo, Língua Portuguesa, Inglês, Química, Física, Biologia, Matemática, Geografia, História, Artes, Sociologia e Filosofia.

No site http://estadao.eschola.com, o aluno poderá conferir os cadernos de prova e gabaritos das edições anteriores do Enem desde 1998, quando ele foi criado. O exame será realizado nos dias 26 e 27 de outubro.