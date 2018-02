Estações ganham pontos de recarga de bilhete único O Metrô vai aumentar o número de pontos para fazer a recarga do bilhete único em suas 62 estações. O número de máquinas de atendimento automático subirá das atuais 23 para 182 e as de recarga de vale-transporte passarão de 254 para 353. Além disso, haverá mais postos de atendimento com funcionários - hoje, eles são 70. Para isso, o Metrô aumentou de um para quatro o número de empresas que prestam o serviço.