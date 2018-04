Estações do metrô reabrem após testes

SÃO PAULO As estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã, da Linha 2-Verde do Metrô, que ficaram fechadas durante a manhã deste domingo, 22, foram reabertas às 12 horas, segundo informações da empresa.

As estações ficaram fechadas aos usuários para a realização dos testes do Controle de Trens Baseado em Comunicação (CTBC) - um novo sistema que prevê que os trens cheguem até 20% mais rápido às estações, ao permitir que as composições circulem

mais próximas umas das outras. O CTBC é considerado um dos sistemas de controle de trens mais moderno e está em operação em linhas de metrôs nas cidades de Nova York, Londres e Paris.

Segundo o metrô, os resultados dos testes foram satisfatórios e uma outra etapa de testes deve ser feita na linha em breve. Os usuários, como aconteceu hoje, serão avisados antecipadamente.

Nos próximos domingos e feriados, com exceção da próxima quarta-feira, 25, data de aniversário da cidade, haverá novos testes. Esses dias foram escolhidos devido ao menor número de usuários que utilizam os trens e estações metroviárias aos domingos.

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado a partir das 4h40, com 15 ônibus da empresa Via Sul, para atender as estações Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Alto do Ipiranga da Linha 2-Verde. Ainda não há informações sobre quantas pessoas utilizaram o sistema.