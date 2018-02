Estações do Metrô ganham 10 bicicletários A partir de amanhã, dez bicicletários passarão a funcionar no Metrô de São Paulo, nas Estações Liberdade, Paraíso, Sé, Vila Madalena, Tamanduateí, Brás, Carrão, Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança e Santa Cecília. Cada parada terá dez bicicletas para empréstimo - serão 30 minutos de graça e, depois, R$ 2 a hora. As primeiras 12 horas de estacionamento serão gratuitas e em seguida também haverá a cobrança de R$ 2 por hora. Os bicicletários funcionarão todos os dias, das 7h às 22h.