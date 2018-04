Estações do metrô ficarão fechadas novamente neste domingo para testes

São Paulo, 27 - As estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã ficarão fechadas novamente até as 12h do próximo domingo, 29, para a execução dos testes do novo sistema de controle de trens na Linha 2- Verde do Metrô. O Metrô dará continuidade aos testes do CTBC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) na Linha 2- Verde.

Durante o período de interrupção da circulação de trens, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) que cobrirão o percurso dos trechos interrompidos.

O CTBC é considerado o sistema de controle de trens mais moderno do mundo e está em operação em linhas de metrôs nas cidades de Nova York, Londres e Paris, entre outras. Quando esse sistema estiver implantado, o intervalo entre um trem e outro será reduzido e a capacidade de transporte ampliada em cerca de 20%, diz o Metrô.

Paese. O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) será implantado das 4h40 às 12 horas com 15 ônibus da empresa Via Sul, que vai atender as estações Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Alto do Ipiranga da Linha 2-Verde.