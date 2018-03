Estações do metrô ficam fechadas até meio-dia A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) dá continuidade hoje aos testes do sistema de Controle de Trens Baseado em Comunicação (CBTC) na Linha 2- Verde (Vila Prudente-Vila Madalena). Para a realização dos testes, as Estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã ficarão fechadas ao público das 4h40 ao meio-dia. Nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus.