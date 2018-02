Estações de metrô na Paulista receberam 71 mil passageiros durante a Parada Gay

SÃO PAULO - Neste domingo, 10, dia da 16ª Parada Gay na avenida Paulista, 71 mil pessoas passaram pelas três estações do Metrô na avenida Paulista entre 11h e 19h, segundo a empresa. Oficialmente, a Parada Gay, cuja concentração foi no Masp, durou de 12h até 18h.

De acordo com os organizadores, 4,5 milhões de pessoas participaram do desfile. De acordo com o Datafolha, em reportagem publicada nesta segunda-feira, 11, foram 270 mil os participantes.

Detenções. Mais de 22 mil mercadorias ilegais foram apreendidas durante a realização do evento, segundo a Guarda Civil Metropolitana; 31 pessoas foram detidas e por comercializar produtos ilegais e serão multadas.

Nas ações que começaram no sábado, 9, à noite, na avenida Paulista e arredores, foram registrados duas ocorrências de roubos.