Estações de Metrô e CPTM ficam fechadas Hoje, haverá alterações no funcionamento do metrô e da CPTM. Na Linha 7, durante todo o dia, o trecho entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Perus estará fechado para intervenções de grande porte. Em teste há vários meses, o mais novo trecho da Linha 2-Verde, entre as estações Sacomã e Vila Prudente, fechará novamente para a instalação de um sistema operacional. Mas as paradas ficarão totalmente fechadas para o público até as 21h. Nos outros domingos, o fechamento era só até as 12h.