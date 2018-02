Estações da República e da Luz devem ser abertas no dia 15, diz Alckmin

SÃO PAULO - Em entrevista ao Programa do Jô, na TV Globo, na noite desta terça-feira, 30, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, falou sobre ampliações e data de inauguração de novas estações do Metrô.

De acordo com Alckmin, a meta do governo é entregar em quatro anos cerca de 30 quilômetros de linhas do metrô, ou 7,5 quilômetros em média por ano, para beneficiar os cerca de 4,5 milhões de passageiros/dia que utilizam o meio de transporte atualmente, que hoje possui 70,5 quilômetros de extensão.

Além da ampliação das linhas, duas novas estações devem ser inauguradas no próximo dia 15 de setembro. Segundo o governador, as novas estações, mais modernas, são as da República e Luz, da Linha 4, que não necessitam de operador de trem.