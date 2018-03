Estações da Linha 8 vão ficar fechadas hoje A Linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Júlio Prestes-Itapevi) terá o trecho entre as Estações Barueri e Itapevi interrompido durante todo o domingo. A CPTM contratou ônibus para atender os usuários. Por causa das obras de modernização, todas as linhas também deverão funcionar hoje com maior intervalo entre os trens. Durante a semana, haverá intervenções à noite nas Linhas 8 e 9.