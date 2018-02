Estações da Linha 8 serão reformadas O governo do Estado fechou acordo ontem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para terminar as obras do monotrilho da Linha 2-Verde do Metrô, que vai até Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital. O pacote de recursos, de R$ 1,47 bilhão, inclui também obras para a Linha 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).