Felipe Tau e Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

Além dos cones, a FEA adotou uma cadeira de vigia semelhante à usada por salva-vidas nas piscinas. Com cerca de 2 metros de altura, "ampliam o campo de visão dos seguranças sobre o estacionamento". De acordo com a Assessoria de Imprensa da USP, as intervenções vistas na FEA e na Poli são de responsabilidade das faculdades.