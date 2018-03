Estacionamento do HC tem poucas vagas para deficientes

Pacientes que precisam estacionar o carro para alguma consulta são obrigados a esperar mais de duas horas para conseguir uma vaga. Próximo à ala de ortopedia, destinada a pessoas de mobilidade reduzida, existem apenas duas vagas para deficientes, longe das portas. Médicos, enfermeiros e funcionários, entretanto, podem estacionar nas vagas na frente do prédio.

O fotógrafo Ângelo Maciel, de 47 anos, vai sozinho ao hospital para sessões de fisioterapia semanais. Sem o movimento na perna esquerda, ele precisa da ajuda de uma bengala para andar. "Os médicos, que podem andar, têm lugar para parar e deficientes, não", protesta.

O HC informou, em nota, que "os únicos pacientes com direito a estacionamento gratuito são os portadores de deficiência física, e as vagas disponíveis aos seus veículos obedecem ao porcentual previsto pela legislação em vigor, de 2% do total disponível". Para ter acesso às vagas, os pacientes têm de estar com os veículos cadastrados pelo Departamento de Operação do Sistema Viário, da Prefeitura. Segundo o HC, o complexo tem 838 vagas fixas destinadas a funcionários, 36 vagas operacionais para ambulâncias e veículos de carga e descarga e 19 vagas para deficientes. / L.A.