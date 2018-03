Estacionamento de Cumbica será entregue dia 30

As obras do novo estacionamento do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, serão entregues dia 30. A inauguração, porém, só vai acontecer no fim de maio - a concessionária GRU Airport afirma que serão necessários de 15 a 30 dias para testes e treinamento de equipe. O edifício-garagem terá 2.644 vagas, um acréscimo de 75% na capacidade de estacionamento de carros no aeroporto, que hoje tem cerca de 3,5 mil espaços no bolsão principal.

O novo edifício-garagem vai ficar em frente ao futuro Terminal 3, ainda em obras, com inauguração prevista para 2014. Por ficar distante dos outros terminais, haverá serviço de vans e ônibus gratuitos que farão o transporte dos passageiros entre os terminais.

Serão oito andares de vagas, em uma área de 89 mil m². Como em alguns shoppings de São Paulo, haverá sistema de gestão de vagas - painéis luminosos que indicam onde ainda há espaços disponíveis e quais corredores já estão lotados. Além disso, serviços como valet e lava-rápido estarão disponíveis, mediante pagamento extra.

O prédio terá ainda esteiras rolantes que levarão os passageiros diretamente ao aeroporto, poupando esforço principalmente para quem carrega malas. É assim em outros aeroportos do mundo, como em Miami.

A concessionária GRU Airport, que administra o terminal, diz que o estacionamento também terá totens de autoatendimento para check-in e despacho automático de bagagens. Isso, no entanto, só quando o Terminal 3 estiver em operação.

Preço. Cumbica tem ainda 550 vagas no Terminal 4 - de onde saem voos da Azul-Trip - e 630 vagas no Terminal de Cargas, que não são usadas por passageiros, mas por funcionários do aeroporto. Embora não tenha restrições de acesso, esse estacionamento fica longe - cerca de 1 km dos terminais 1 e 2.

Os preços praticados no novo edifício-garagem devem ser similares ao que hoje é cobrado na ala premium do bolsão de estacionamento: R$ 54 a diária, ou R$ 12 pela primeira hora.

Hoje, o estacionamento de Cumbica tem preços diferentes: além do premium, há a ala "standard", na qual são cobrados R$ 45 pela diária e R$ 10 por hora. Também existe o estacionamento de longa permanência para quem vai deixar o carro por mais tempo: R$ 33 a diária. São as vagas do Terminal 4.

Quando assumiu, a concessionária fez pequenas reformas nos bolsões, retirou carros abandonados e transformou o espaço de canteiros centrais em vagas. Também criou espaços em 45º em áreas antes ociosas. A promessa é de que até a Copa de 2014 sejam criados mais bolsões, elevando a oferta de vagas no aeroporto para 10 mil.

Gargalo. O estacionamento hoje é um grande gargalo do aeroporto - estima-se que cerca de 8,5 mil carros por dia estacionem ali.

Não à toa há um sem-número de estacionamentos avulsos, não vinculados ao aeroporto, espalhados pelas imediações de Cumbica. Os mais em conta atualmente cobram R$ 17 pela diária - metade do preço que a GRU Airport cobra nas vagas de longa permanência.