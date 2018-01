Estação Vila Prudente do Metrô de SP terá horário ampliado

SÃO PAULO - O Metrô vai ampliar em uma hora a operação da Estação Vila Prudente, que foi inaugurada no sábado passado. A estação final da Linha 2-Verde funciona atualmente no esquema de operação assistida, com horário reduzido e sem cobrança de passagens no trecho até a Estação Sacomã, localizada na mesma linha.

O novo horário, segundo o Metrô, vai começar a vigorar já a partir da próxima segunda-feira e será das 9h30 às 16 horas - a estação fechou durante esta semana às 15 horas.