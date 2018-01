Estação Vila Prudente abre no sábado

Será aberta ao público no sábado a Estação Vila Prudente da Linha 2-Verde do Metrô. Nos primeiros dias, a passagem não será cobrada e a população poderá ir gratuitamente até o Sacomã.

Desse ponto em diante será cobrada a tarifa comum, de R$ 2,65. Trata-se da 13.ª parada do ramal, que ainda deverá contar, nas próximas semanas, com a Estação Tamanduateí. O funcionamento na Vila Prudente será em operação assistida, entre 10 e 15 horas. O período reduzido é para que sejam feitos ajustes em trens, plataformas e portas de plataforma - a estrutura de vidro que protege os usuários no embarque e desembarque. Inicialmente, os trens passarão direto pela Estação Tamanduateí.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estimativa é de que 66 mil pessoas utilizem o novo terminal quando o horário de operação for integral. Essa quantidade somada ao que entrará na rede com a inauguração da Tamanduateí - que fará a conexão com a Linha 10-Turquesa da CPTM - deverá carregar ainda mais a Linha 2, que começou a funcionar em 1991, com quatro estações no trecho Paraíso-Consolação.

Antes considerado o ramal mais confortável, ele já sofre com a superlotação e chega a transportar quase 500 mil passageiros/dia. Procurado, o Metrô informou que o ramal foi projetado para atender à demanda e "o ingresso de novos passageiros não vai sobrecarregar a linha".

Acesso difícil. Com a nova estação, uma viagem entre a Vila Prudente, na zona leste, e o Hospital das Clínicas, na zona oeste, que leva 50 minutos em média, poderá ser feita em até 25 minutos. Por enquanto, o principal problema será o acesso.

A entrada fica próxima da esquina da Avenida Luís Ignácio Anhaia Mello com a Rua Itamumbuca. Mas para quem está do outro lado da avenida não há túnel ou passarela. A travessia deve ser feita pela via e é preciso andar até o semáforo próximo, cruzar a avenida e caminhar um trecho. O Metrô informou que "os usuários localizados no sentido bairro da Anhaia Mello terão de utilizar a faixa de pedestres para chegar à estação, até que a integração do Terminal de Ônibus da SPTrans com as futuras Estações Vila Prudente do Metrô e a do Prolongamento da Linha 2 (sem nome) esteja concluída". Haverá uma passarela.

CRONOGRAMA

Próximas inaugurações

Linha 2

Tamanduateí

Será aberta nos próximos dias

Linha 4

Butantã

Deverá ser inaugurada até o fim deste ano

Pinheiros

Atrasada pelo acidente de 2007, deverá ser inaugurada até o fim deste ano