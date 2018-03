Estação Tamanduateí do Metrô abre nesta terça

SÃO PAULO - A Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde do Metrô abre nesta terça-feira, 21. A cerimônia de inauguração será às 11h30. Depois, o local será liberado para o público.

É a 58ª estação do metrô de São Paulo, que terá como público principal os passageiros que partem da região do ABC e utilizam a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no trajeto Luz-Rio Grande da Serra.

A estimativa é que cerca de 70 mil passageiros utilizem a nova estação. A expectativa do governo estadual é que uma viagem entre Tamanduateí e a Avenida Paulista diminua em cerca de 21 minutos.

Texto atualizado às 16h35.