Estação Paulista tem mudanças na operação neste sábado

SÃO PAULO - A Estação Paulista da Linha 4-Amarela do Metrô sofrerá mudanças na operação na tarde e na noite deste sábado, 9. Das 18h até o horário final de seu funcionamento, à 1h deste domingo, 10, o embarque e desembarque dos passageiros será realizado na mesma plataforma para os destinos Butantã e Luz. Dessa forma, os trens circularão com intervalos maiores. Não haverá mudanças nas demais paradas do ramal. Na manhã do domingo, a Estação Paulista voltará a funcionar normalmente.

De acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela, as mudanças fazem parte do cronograma para conclusão das obras da segunda fase do ramal, que abrange a construção de cinco novas estações: Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia.