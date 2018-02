Estação Largo Treze do metrô ficará fechada para manutenção

SÃO PAULO - A estação Largo Treze do metrô, na zona sul de São Paulo, foi temporariamente fechada nesta manhã para agilizar os trabalhos de manutenção da rede de alimentação elétrica na região entre as estações Largo Treze e Santo Amaro da Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze).

Uma falha na rede de alimentação elétrica ocorrida entre as estações Largo 13 e Santo Amaro por volta das 8h30 obrigou as composições a circularem somente por uma via, com velocidade reduzida neste trecho, em razão da presença de equipes de manutenção que estão no local para reparar o problema.

Os trens, segundo o metrô, continuarão circulando normalmente entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro. Para atender os usuários no trecho entre as estações Santo Amaro e Largo Treze, o Metrô acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) que manterá ônibus gratuitos percorrendo este trajeto. Os coletivos partirão dos acessos da estação Santo Amaro, na Avenida Nações Unidas, 18515 e Largo Treze, da avenida Padre José Maria, 113.

Texto atualizado às 13h27