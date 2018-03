Estação foi tema de filme A Central do Brasil serviu de cenário para o filme homônimo, de 1998, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Durante as filmagens, transeuntes e figurantes se confundiam na aglomeração e não era possível distinguir os personagens fictícios das pessoas reais que usavam a estação. Em março do ano seguinte, para comemorar a indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar de melhor atriz, o filme de Walter Salles foi exibido no saguão da Central do Brasil.