Estação ferroviária tombada terá restauro Uma parceria entre o Senai e a prefeitura vai garantir o restauro de uma vila ferroviária e da estação da antiga Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), tombada pelo Condephaat em 1986. O prédio, datado de 1906, é a primeira construção de concreto armado do País. O trabalho se estenderá à vila ferroviária com 200 casas, algumas do fim do século 19.