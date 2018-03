Estação falha e SP fica sem medição oficial de umidade

Já na segunda-feira, o CGE passou a divulgar valores de umidade registrados em outras estações. Com a mudança, fica impossível a comparação histórica e possíveis novos recordes. Ontem, a mais baixa umidade divulgada pelo CGE, registrada no aeroporto do Campo de Marte, também na zona norte, foi de 21%. Na automática do Mirante de Santana, esse valor ficou em 19% - o que já definiria estado de alerta. Anteontem, o CGE apurou umidade de 15%, enquanto a automática do Inmet dava 12%, no limite da emergência.

"Fomos avisados de que a estação estava com certa discrepância no índice. Por isso paramos de usar", disse Michael Pantera, do CGE. O centro tem nove estações, além de monitorar as medições dos aeroportos.

Questionado pela reportagem, o Inmet negou que houvesse falhas. A manutenção das estações cabe a uma gerência que fica em Brasília, cujos responsáveis não foram encontrados - estariam em um congresso no Pará. Pelo mesmo motivo, o Inmet também não informou quando o equipamento passou por manutenção pela última vez.