Estação divide lado rico do popular em Pinheiros A Estação Faria Lima fica caprichosamente localizada em um ponto que divide duas realidades. À direita (no sentido da Avenida Rebouças), estão prédios com vidros espelhados, bancos, shoppings e restaurantes. Do outro lado, a parte comercial do Largo da Batata, com suas lojas populares, vendedores ambulantes, comida de rua e bordéis que funcionam à luz do dia.