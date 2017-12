Estação da Sé terá 'apitaço' por melhor transporte público

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Um grupo de passageiros do Metrô de São Paulo vai promover um "apitaço" na Estação da Sé no fim da tarde desta segunda-feira, 24. Em pleno rush da volta para casa, os usuários assoprarão os apitos às 18h para chamar a atenção das autoridades estaduais que controlam o sistema sobre a qualidade do serviço.

A manifestação vem sendo orquestrada por redes sociais como Twitter e Facebook, onde a página tinha nesta manhã 425 convidados, dos quais só quatro já haviam confirmado presença.

"Por um transporte público de melhor qualidade", informa o texto dos organizadores do protesto. "Venha fazer sua parte. Traga seu apito, seu nariz de palhaço, seu cartaz, seu grito e sua vontade de viver melhor nessa cidade."