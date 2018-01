Estação da Luz reabre principal acesso sete meses depois de incêndio

SÃO PAULO - O principal acesso à Estação da Luz, na região central da capital paulista, foi reaberto nesta segunda-feira, 25. A entrada na Praça da Luz facilita a ida e o retorno de usuários que circulam pela Rua José Paulino - importante via de comércio de vestuário feminino -, além de melhorar o deslocamento de visitantes da Pinacoteca do Estado, do Museu de Arte Sacra e do Parque da Luz.

O saguão principal e as passarelas superiores estavam interditados por causa do incêndio que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa em dezembro do ano passado. No período em que o local ficou fechado, foram realizadas obras estruturais, elétricas e hidráulicas para contenção da estrutura atingida pelas chamas.

A Estação da Luz faz a ligação entre as Linhas 7-Rubi e 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e as Linhas 1-Azul e 4-Amarela, do Metrô.