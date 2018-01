Estação da Luz reabre para trens de carga

SÃO PAULO - A Estação da Luz teve a operação de trens de carga normalizada nesta segunda, 4. A liberação desse tipo de locomotivas foi feita após testes de impacto realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e consequente autorização da Defesa Civil.

A circulação estava proibida desde o último dia 21, quando um incêndio destruiu parte da histórica estação, bem como o complexo onde funcionava o Museu da Língua Portuguesa - um bombeiro civil morreu em decorrência das chamas. A operação de trens de passageiros só foi retomada na última quinta, 31, também após testes e laudos do IPT.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Não há previsão de quando serão iniciadas obras para recuperação do Museu da Língua Portuguesa, equipamento público do Governo do Estado.