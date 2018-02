Estação da Luz levou progresso à região No início da colonização de São Paulo, a região da Luz era um grande pasto chamado Campo do Guaré - ou Caminho Guarepe. Em época de chuva, os Rios Tamanduateí e Tietê transbordavam e inundavam a área. "Chamamos a atenção para o péssimo estado das ruas do Morro do Chá que, à menor chuva, ficam transformadas em um immenso lodaçal, e bem assim para a falta de illuminação que alli há", escreveu um leitor ao Estado, em março de 1878.