Terceira parada a ser inaugurada na Linha 4-Amarela do Metrô, a Estação Butantã será entregue amanhã, já com a cobrança normal de tarifa. O ramal funciona só das 8 às 15 horas: ainda está no sistema de operação assistida, o que significa que está em teste. O horário da linha será ampliado para o comercial - das 4h40 à 0h15, como o restante da rede - só após a entrega da Estação Pinheiros.