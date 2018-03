Estação Butantã do Metrô será entregue na próxima segunda, diz Alckmin

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta terça-feira, 22, que a Estação Butantã da Linha 4-Amarela do Metrô será entregue na próxima segunda-feira, 28. A declaração foi feita durante uma visita a Sorocaba, no interior de São Paulo.

Na ocasião, Alckmin também lembrou que as duas empresas do governo estadual, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) respondem por 70% do transporte de passageiros sobre trilhos no País. "Dos 8,5 milhões de passageiros transportados por mês no Brasil por trens e metrôs, nós transportamos 6 milhões."

Procurada pela reportagem, a comunicação do Metrô informou que não está a par da inauguração da nova estação. Em funcionamento desde maio de 2010, a Linha 4-Amarela, administrada pela ViaQuatro, opera hoje com apenas duas paradas: Paulista e Faria Lima.

Em fevereiro, o Estado conheceu a Estação Butantã. A arquitetura lembra a de um shopping center. Sua estrutura retangular fica coberta por placas de aço escovado. A previsão é de que receba 35 mil passageiros por dia.