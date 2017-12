Está em São Paulo? Saiba o que fazer para curtir as férias com a criançada

São Paulo tem diversas opções para entreter as crianças nestas férias de julho. Pela cidade, há espetáculos, oficinas, parques de diversões e até mesmo um circo; programas que agradam os filhos com os mais diversos interesses.

Centros culturais promovem atividades especiais nas férias, como o Museu da Imagem e do Som, o Instituto Butantan e o Museu da Imigração. No Museu do Futebol, de 21 de julho a 2 de agosto, também estão previstas brincadeiras para envolver pais e filhos. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos.

Entre os espetáculos, o destaque vai para a “Ah! Com quem será?”, em cartaz aos sábados e domingos, no Centro Cultural São Paulo, e para “Mas por quê??! - A história de Elvis”, que tem meia-entrada para toda a família no mês de julho. Além disso, a Cia. Le Plat Du Jour encena contos infantis, de graça, no Teatro Martins Penna.

Para quem gosta de animais, as principais opções são o Zoológico, o Aquário de São Paulo, o Borboletário Águias da Serra e as fazendinhas. Veja os programas pela capital paulista e escolha uma alternativa para tirar o pequeno do sofá nas férias.