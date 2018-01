'Essa é pra você, José Sarney'

Alta voltagem. A banda de Brasília sabe fazer um rock de arena, com hits dos anos 80 e 90, ressuscitados no disco Acústico MTV lançado pelo grupo em 2000. Canções como Independência, Natasha, Como Devia Estar e Primeiros Erros, que estava entre as mais pedidas no Twitter desde o começo da tarde, com uma pegada mais roqueira, foram exaustivamente cantadas pelo público e se tornaram os grandes momentos da noite. Um ar retrô que combina com um Rock in Rio que busca reencontrar o prestígio das edições passadas.

A banda começou o show às 22h07 com a morna Como se Sente, do último disco do grupo, Das Kapital. Com uma letra que mostra um homem de meia-idade, buscando a reflexão, Dinho chamou o público sentado para dançar e cantar. A garoa caiu mais uma vez - pancadas caíram desde as 18 horas, após o show de Tulipa Ruiz e Nação Zumbi, no Palco Sunset.

Em Quatro Vezes Você, pela primeira vez nesta edição do Rock in Rio, fogos foram disparados em vários pontos do palco. Depois de uma emocionante versão de Natasha, cantada basicamente pelas meninas da plateia, e da energizante Como Devia Estar, o momento mais tocante da noite: Dinho dedicou a canção para Rafael Mascarenhas, filho da apresentadora e atriz Cissa Guimarães. Ele disse que ofereceu camisetas em homenagem ao jovem, morto em atropelamento no Rio enquanto andava de skate, em julho de 2010, para os integrantes do Red Hot Chili Peppers. Ontem, seria o aniversário de Rafael, que completaria 20 anos.

"Como eu não sei se eles vão usar as camisetas ou não, essa é em homenagem ao Rafael. Skate e Red Hot têm tudo a ver", disse, lembrando que a banda californiana fechou a noite de ontem do festival.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar o clima retrô da apresentação, Dinho e companhia executaram Should I Stay, Should I Go, dos britânicos do The Clash, e Mulher de Fases, dos Raimundos.