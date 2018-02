Esquizofrênico pode ter discurso racional Até no delírio é possível encontrar lógica e racionalidade. Por isso, a aparente coerência no depoimento de Fernando Behmer Cesar de Gouveia Buffolo não surpreendeu psiquiatras ouvidos pelo Estado. As explicações dele para os tiros, segundo os médicos, são compatíveis com quadro de esquizofrenia.