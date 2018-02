Esquartejadora vai ficar em Tremembé O juiz Adilson Paukoski Simoni, da 5.ª Vara do Júri da Capital, negou ontem pedido de transferência de Elize Matsunaga, que confessou ter matado e esquartejado o marido, Marcos Kitano Matsunaga, no apartamento onde os dois moravam, na zona oeste de São Paulo. A acusada, que está presa no Presídio Feminino de Tremembé, no Vale do Paraíba, queria voltar ao Presídio de Itapevi, onde ficou logo após o crime.