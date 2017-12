Esporte estará em todas as disciplinas Antes restrito à Educação Física e aos torneios entre as turmas, neste ano o futebol será assunto de diversas disciplinas. Professores vão usar o tema da Copa em toda a grade curricular. Em História, será possível ver a trajetória dos países participantes do evento, enquanto na Biologia poderão ser abordadas as transformações do corpo dos atletas durante a prática esportiva. As atividades devem começar a partir de hoje, primeiro dia de aula na maioria das escolas particulares de São Paulo e da rede estadual - na rede municipal, o início será no dia 3.