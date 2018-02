ESPM abre curso de tecnologia com duração de 4 anos

Com um olho no mercado e outro nessa transformação, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo acaba de criar o curso de Sistemas da Informação. É a primeira aposta da instituição - já renomada em comunicação e administração - na área de tecnologia. A proposta é que, além de ter conhecimento de programação e desenvolvimento de algoritmos, esse profissional possa compreender as necessidades das pessoas que usam tecnologia no cotidiano.

A graduação, de quatro anos de duração (os dois primeiros são em período integral), tem sido pensada desde 2010. "O perfil do aluno é o que chamamos do 'curioso digital', aquele cara que quer saber como fazer", explica o coordenador do curso, Rodrigo Tafner. "Queremos formar um profissional que consiga navegar em diferentes áreas, que tenha visão de oportunidades."

Segundo Tafner, a grade do curso foi desenhada para dialogar com categorias importantes no mundo digital, como as redes sociais, banco de dados, computação em nuvem e mobilidade. A grade básica de Sistemas da Informação exigida pelo Ministério da Educação foi concentrada em metade do curso, para que outros saberes fossem explorados no restante. Assim, o aluno poderá escolher entre três áreas: gerenciamento de games, aplicativos ou negócios digitais - em um sistema de disciplinas optativas.

Parcerias com empresas vão possibilitar a aproximação dos alunos com o mercado em várias atividades. Apesar de ser integral no início, as aulas diárias só começarão às 9h20 - para atender às necessidades dos notívagos que são aficionados por tecnologia. A primeira turma, de 50 alunos, será iniciada no próximo semestre.