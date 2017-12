Espetáculo inspirado em nobel da literatura está em cartaz no Sesc em São Paulo; programe-se

Após passar pelo Festival de Curitiba, OE passa por uma curta temporada em São Paulo. No enredo, um homem percebe a aproximação de sua morte e resolve escrever para seu filho, que tem demência intelectual, um livro com a definição de todas as coisas existentes no mundo. Sua ideia é a de que, no dia de sua morte, toda sua experiência de vida seja transferida para o garoto. Programe-se.

