Espera por vaga em estacionamento de shopping chega a meia hora em SP

E a situação deve piorar nas próximas semanas. Segundo a Associação dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop), as vendas de Natal devem ter aumento de 12% em relação a 2009, o que significa mais gente nos centros de compras.

Em todos os shoppings visitados houve reclamações de frequentadores. Alguns dizem já ter esperado até uma hora por uma vaga e há os que reduziram as compras ou passaram a deixar o carro em casa.

"Estou há mais de meia hora parado aqui esperando alguém sair. Já não venho mais ao shopping justamente por isso. Como apareceu uma festa de última hora, não tive como escapar e vim comprar o presente", reclamou o técnico em telefonia Rubens Mendes, no estacionamento do Center Norte, na zona norte. "Aliás, já estou perdendo a festa." No dia da visita, 2 de outubro, a reportagem demorou 25 minutos para estacionar ali.

"Cansei de ver brigas em estacionamentos de shoppings", afirma o empresário Leandro Cher. Ele ainda não desistiu dos estacionamentos, mas busca alternativas. "Prefiro parar nos valets. É mais caro, mas mais cômodo", diz. Leandro também deixa o carro nos lava-rápidos dos shoppings. "Assim, resolvo dois problemas de uma vez só."

A administradora Flávia Tolosa, de 46 anos, prefere andar dez quadras para ir ao Pátio Paulista. "Depois do Natal de 2008, quando rodei e não achei vaga, tive de pagar e ainda estacionei do lado de fora, nunca mais vou passar por isso", diz. Se chove, ela vai de táxi. "Fica mais barato."

Facilidades. O Pátio Paulista informou que vai criar mais 500 vagas em seu estacionamento até 2011 e que instalará um sistema de painéis que indicam onde há lugares disponíveis. Outros afirmam oferecer opções como o sistema Sem Parar, valets e sinalização das vagas. / COLABOROU LÍGIA TUON

Locais visitados

Pátio Paulista, Morumbi, Eldorado, Aricanduva, Villa-Lobos, Metrô Santa Cruz, Market Place, Iguatemi, Anália Franco, Tatuapé, Pátio Higienópolis, Vila Olímpia, Bourbon, West Plaza, Ibirapuera, Center Norte.