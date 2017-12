Espera por táxi chega a 30 minutos na Barra Funda

SÃO PAULO - No Terminal Barra Funda, era necessária muita paciência para conseguir um táxi na tarde desta terça-feira. O Estado acompanhou alguns passageiros em uma das bagunçadas filas que se formaram nos arredores. A espera média era de meia hora, por volta das 16h.

Uma das passageiras era a professora universitária Salete Valesan Camba, de 50 anos. Ela conseguiu ser dispensada três horas mais cedo de seu trabalho na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no centro, justamente porque temia confusão na volta para casa, no bairro da Pompeia, zona oeste.

Salete costuma fazer o trajeto de ônibus, mas desta vez teve de enfrentar um metrô lotado. "Parecia horário de rush. Mas eram apenas 3 horas da tarde", comentou.

A professora desembarcou na Barra Funda ainda nutrindo a esperança de conseguir um ônibus até sua casa. Não teve jeito. Teve de perder tempo na fila e pagar mais caro para ir embora de táxi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estudante. Quem também negociou dispensa mais cedo do trabalho foi o estudante de Administração Pedro Ribas Chaves Sala, de 23 anos. Sua aula no câmpus de Perdizes da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) só começaria às 19h, mas temendo dificuldades de transporte decidiu apressar-se.

"Tenho de apresentar um trabalho hoje e não posso faltar", disse o estudante. Pegou metrô do Tatuapé, na zona leste da cidade, próximo do banco onde estagia, até a Barra Funda e, por volta das 16h15, era um dos pacientes passageiros à espera de um taxista. E lamentava a falta que os cerca de R$ 15 pela corrida devem fazer no orçamento estudantil.

A reportagem do Estado tentou entrevistar três taxistas para que eles comentassem o aumento da procura por seus serviços na tarde desta terça-feira. Obviamente, todos preferiram pegar mais um passageiro, em vez de perder tempo com a reportagem.