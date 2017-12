Espera para obter visto americano é superior a 3 meses Depois de penar para conseguir um passaporte, quem vai viajar para os Estados Unidos também sofre para obter um visto. Em São Paulo e no Rio, até ontem, a espera prevista estava em três meses e meio, 15 dias a mais do que em Brasília. No Recife, onde o atendimento é mais "rápido", a previsão do consulado era de dois meses e 17 dias, com a próxima vaga disponível para janeiro.