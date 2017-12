O relatório indica uma redução do potencial de pesca de até 20% em algumas regiões costeiras da América do Sul. Na região antártica e na linha do Equador, pode chegar a 50%. Já em partes do Oceano Índico e no Hemisfério Norte, o potencial pode crescer 100%. A redistribuição pode reduzir suprimentos, lucros e empregos nos países tropicais. /G.G.