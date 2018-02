Especialistas veem falha de manutenção na Noar Troca de e-mails, em 2010, entre o então diretor executivo da Noar Linhas Aéreas, Marjony Camelo, e o então diretor de Operações, comandante Rivaldo Paurílio Cardoso - que morreu na queda do LET410 em 13 de julho, no Recife - mostra falha no setor de manutenção da empresa, segundo especialistas. A Noar disse que só se pronunciará após conclusão de relatório da Anac.