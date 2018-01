Especialistas dizem que falta de estrutura provoca escândalos A história de Kahn revela as consequências de o setor público não ter no seu organograma funções compatíveis com suas necessidades e salários atraentes para profissionais qualificados. Os arranjos para atrair esses profissionais - seja com assentos nos conselhos das estatais ou consultorias e outras formas de triangulações - os expõem a relações promíscuas que degeneram em escândalos, tornando-os alvo de pressões e dependentes de políticos nos níveis federal, estadual e municipal.